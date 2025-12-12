Свердловским автомобилистам начнут выдавать новые номера

ЕАН писал, что власти намерены ужесточить административную ответственность за управление автомобилем, на котором установлены скрывающие госзнаки устройства. Этот законопроект разработан в МВД и уже одобрен в правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Согласно проекту, за умышленное сокрытие госномера на машине предусмотрено лишение водительских прав на полтора года. Эксперты считают, что наказывать надо не только владельцев автомобилей, но и продавцов устройств, позволяющих прятать госзнаки.