Свердловским автомобилистам начнут выдавать новые номера

В Свердловской области начнут выдавать автомобильные номера с новым кодом «166». Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Источник: ЕАН

В настоящее время на территории Свердловской области при регистрации транспортных средств присваиваются государственные регистрационные знаки с кодом региона «196», запас которых рассчитан до 2026 года. Также есть авто с номерами «66» и «96».

ЕАН писал, что власти намерены ужесточить административную ответственность за управление автомобилем, на котором установлены скрывающие госзнаки устройства. Этот законопроект разработан в МВД и уже одобрен в правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Согласно проекту, за умышленное сокрытие госномера на машине предусмотрено лишение водительских прав на полтора года. Эксперты считают, что наказывать надо не только владельцев автомобилей, но и продавцов устройств, позволяющих прятать госзнаки.