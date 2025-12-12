В БСМП Набережных Челнов ввели пропуска для посещения

В БСМП Набережных Челнов временно ограничили посещение пациентов в стационаре. Теперь попасть к больным можно только по специальным пропускам. Это решение было принято по поручению Министерства здравоохранения Татарстана.
Мера направлена на сдерживание роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в преддверии сезонного пика. Администрация больницы также убедительно просит всех посетителей и сотрудников соблюдать масочный режим в помещениях лечебного учреждения.
Напомним, в Татарстане в ходе кампании по вакцинации от гриппа удалось привить более двух миллионов человек. Однако намеченного показателя охвата в 75% среди представителей группы риска не был достигнут. Как сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Марина Патяшина, средний уровень вакцинации здесь составил лишь 66,5%.