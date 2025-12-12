Ричмонд
В Черемховском районе открыли мемориальную доску участнику СВО

Никита Боровской посмертно награжден орденом Мужества.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В поселке Михайловка Черемховского района на здании школы № 1 открыли мемориальную доску в память об участнике специальной военной операции Никите Боровском. Церемония прошла 9 декабря, в День Героев Отечества. Об этом сообщает мэр района Сергей Марач.

Никита Боровской окончил местную школу с почетным знаком, затем поступил в Иркутский технический университет. Через год он решил связать жизнь с армией и поступил в Дальневосточное высшее командное училище имени Маршала Рокоссовского.

— Окончив училище в 2023 году, он был направлен в зону СВО, где командовал группой. В 2024 году получил ранение, но через две недели вернулся в строй. В сентябре при выполнении боевой задачи в Курской области Никита погиб, прикрывая отход своих товарищей во время минометного обстрела, — рассказывает Сергей Марач.

Президент России Владимир Путин посмертно наградил Никиту Боровского орденом Мужества. На церемонии выступили представители районной власти. Присутствующие почтили память героя минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

