В Черемховском районе открыли мемориальную доску участнику СВО

— Окончив училище в 2023 году, он был направлен в зону СВО, где командовал группой. В 2024 году получил ранение, но через две недели вернулся в строй. В сентябре при выполнении боевой задачи в Курской области Никита погиб, прикрывая отход своих товарищей во время минометного обстрела, — рассказывает Сергей Марач.