Милонов оценил идею блокировки игры The Sims для детей

Запрет популярной компьютерной игры The Sims для детей не является в настоящее время необходимой мерой, заявил в беседе с RT депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, блокировать подобные продукты нужно не для привлечения внимания, а лишь в качестве крайней меры, если сервис представляет реальную угрозу для молодого поколения.