Каменный век? Стало известно, почему в Петербурге не работает интернет

В Петербурге мобильному интернету плохо уже вторые сутки. Из-за сбоев срываются встречи, теряются деньги и нарушается привычный ритм жизни. Всех волнует только один вопрос: когда в Северной столице починят интернет?
Почему сбоит в Петербурге в 2025?
Проблемы с мобильным интернетом в Петербурге продолжаются второй день. Согласно данным сервиса Downdetector, утром 12 декабря зафиксирован новый пик жалоб пользователей. Сбои наблюдаются у абонентов ведущих операторов связи — МТС, Билайн, Tele2 и Т‑Мобайл. Пользователи отмечают, что даже ресурсы из «белого списка» (перечня российских сервисов, которые должны оставаться доступными при любых ограничениях) работают нестабильно.
Жители Северной столицы жалуются и в соцсетях Комитета по информатизации и связи Петербурга.
«Мы не вводим ограничения самостоятельно и не комментирует работу операторов, поскольку их деятельность курирует федеральное Министерство цифрового развития», — ответили в комитете, посоветовав направлять жалобы на качество связи в Роспотребнадзор.
Сами же операторы при обращении клиентов утверждают, что не могут повлиять на ситуацию, поскольку ограничения на работу мобильного интернета накладывают в целях безопасности.
Напомним, мобильный интернет пропал в четверг утром, 11 декабря, сразу после атаки БПЛА на Ленинградскую область. Режим воздушной опасности длился с 04:39 до 06:45.
Что с мобильным интернетом в 2025?
Из‑за сбоев в работе мобильной связи возникли сложности с безналичной оплатой в торговых точках. В магазинах, где нет Wi‑Fi, невозможно провести платёж ни банковской картой, ни через перевод. Продавцы вынуждены искать альтернативные решения: некоторые принимают наличные и фиксируют поступления вручную в тетради.
«Второй день как в каменном веке! Как мне работать, если навигатор виснет, а заказы не подгружаются? Клиенты ждут, я кружу по району, а приложение просто не отвечает. За эти сутки уже три заказа сорвались — и кто будет компенсировать убытки? Когда уже починят этот интернет?!», — жалуется курьер Дмитрий.
«Пассажиры звонят — а связь прерывается на полуслове. Навигатор тупит, приходится спрашивать дорогу у прохожих, как в 90‑х. Из-за этих сбоев теряю заказы, а рейтинг падает из‑за задержек», — сетует на ту же тему таксист Андрей.
«Мне второй день пишут… СМС-ки! Такого уже лет десять не было! — кипятится работающая на удалёнке Ольга. — Половину народа в рабочих чатах нет, потому что многие работают за городом, компы на мобильной раздаче. Просто ужас какой-то! Когда это кончится?».
Власти пока не дают точных ответов на эти вопросы, поэтому остается просто смиренно надеяться, что ограничения скоро снимут.