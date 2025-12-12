Каменный век? Стало известно, почему в Петербурге не работает интернет

«Второй день как в каменном веке! Как мне работать, если навигатор виснет, а заказы не подгружаются? Клиенты ждут, я кружу по району, а приложение просто не отвечает. За эти сутки уже три заказа сорвались — и кто будет компенсировать убытки? Когда уже починят этот интернет?!», — жалуется курьер Дмитрий.