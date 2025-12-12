Выставка графики Марка Шагала открылась в Нижнем Новгороде

Марк Шагал и западноевропейское искусство
«Новогодние каникулы — время для добрых традиций: прогулок по городу, походов на спектакли и выставки, теплых вечеров с близкими людьми. Выставка библейских гравюр из собрания Пушкинского музея в Арсенале, которая проходит при поддержке ВТБ — возможность увидеть тематическую серию Марка Шагала и работы других великих художников. Уверен, что экспозиция станет новой точкой притяжения на культурной карте города», — прокомментировал Всеволод Евстигнеев, управляющий ВТБ в Нижегородской области.
Для посещения выставка доступна с 12 декабря 2025 года по 1 марта 2026 года. ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также важнейшие каналы распространения культурных ценностей в интересах нацпроекта «Культура».
В рамках своей программы по сохранению и развитию наследия России «Культурная страна» банк активно сотрудничает с множеством ключевых культурных учреждений, а также реализует собственные инициативы в сфере искусства.