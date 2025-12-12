Выставка графики Марка Шагала открылась в Нижнем Новгороде

Марк Шагал и западноевропейское искусство XVI—XIX вв. еков«(0+) в Волго-Вятском филиале музея в Нижнем Новгороде. Камерный проект в Арсенале стал дополнением к выставке “Марк Шагал. Радость земного притяжения” в Москве и покажет зрителям менее известную сторону творчества великого мастера. В рамках экспозиции работы Марка Шагала будут дополнены произведениями выдающихся художников из коллекции Пушкинского музея: Альбрехта Дюрера, Рембрандта Харменса ван Рейна и других. Выставку сопровождает обширная просветительская программа: лекции ведущих специалистов Пушкинского музея, экскурсии, встречи читательского клуба, детские мастер-классы и тематические прогулки по выставке.