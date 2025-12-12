Ричмонд
Выставка графики Марка Шагала открылась в Нижнем Новгороде

Государственный музей изобразительных искусств им А. С. Пушкина при поддержке ВТБ открыл выставку "Библейские сюжеты.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Марк Шагал и западноевропейское искусство XVI—XIX вв.еков«(0+) в Волго-Вятском филиале музея в Нижнем Новгороде. Камерный проект в Арсенале стал дополнением к выставке “Марк Шагал. Радость земного притяжения” в Москве и покажет зрителям менее известную сторону творчества великого мастера. В рамках экспозиции работы Марка Шагала будут дополнены произведениями выдающихся художников из коллекции Пушкинского музея: Альбрехта Дюрера, Рембрандта Харменса ван Рейна и других. Выставку сопровождает обширная просветительская программа: лекции ведущих специалистов Пушкинского музея, экскурсии, встречи читательского клуба, детские мастер-классы и тематические прогулки по выставке.

«Новогодние каникулы — время для добрых традиций: прогулок по городу, походов на спектакли и выставки, теплых вечеров с близкими людьми. Выставка библейских гравюр из собрания Пушкинского музея в Арсенале, которая проходит при поддержке ВТБ — возможность увидеть тематическую серию Марка Шагала и работы других великих художников. Уверен, что экспозиция станет новой точкой притяжения на культурной карте города», — прокомментировал Всеволод Евстигнеев, управляющий ВТБ в Нижегородской области.

Для посещения выставка доступна с 12 декабря 2025 года по 1 марта 2026 года. ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также важнейшие каналы распространения культурных ценностей в интересах нацпроекта «Культура».

В рамках своей программы по сохранению и развитию наследия России «Культурная страна» банк активно сотрудничает с множеством ключевых культурных учреждений, а также реализует собственные инициативы в сфере искусства.