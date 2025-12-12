«Унификация стандартов качества медицинской помощи»: в Башкирии ужесточили требования к работе частных клиник

Завтра, 13 декабря, в Башкирии вступают в силу изменения в закон, обязывающие частные медицинские клиники соблюдать клинические рекомендации федерального Министерства здравоохранения.
Как пояснил председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев, новая норма направлена на унификацию стандартов качества медицинской помощи для всех пациентов, независимо от формы собственности учреждения, в которое они обратились. Он подчеркнул, что задача состоит не просто в предоставлении доступа к рекомендациям, а в обеспечении их применения в ежедневной практической работе врачей.
По словам спикера, это вопрос безопасности пациентов и минимизации рисков врачебных ошибок. Толкачев отметил, что многие частные клиники уже работают по этим стандартам, однако закон закрепит такое требование на уровне республики, сделав использование утверждённых алгоритмов лечения обязательным правилом, а не внутренней политикой конкретной организации.
Законопроект также включает изменения, расширяющие права пациента. Теперь он сможет заранее определить круг лиц, которым можно будет передавать информацию о состоянии его здоровья, в том числе после его смерти.
