«Унификация стандартов качества медицинской помощи»: в Башкирии ужесточили требования к работе частных клиник

Как пояснил председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев, новая норма направлена на унификацию стандартов качества медицинской помощи для всех пациентов, независимо от формы собственности учреждения, в которое они обратились. Он подчеркнул, что задача состоит не просто в предоставлении доступа к рекомендациям, а в обеспечении их применения в ежедневной практической работе врачей.