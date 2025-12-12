Белорусский психолог сказал о кодировании белорусов от шопоголизма

Психолог объяснил, как могут кодировать от шопоголизма, в том числе в Беларуси, где это тоже стало проблемой, пишет «Мiнская праўда».
По словам кризисного психолога Яна Ярошевича, шопоголизм является такой же опасной зависимостью, как алкоголизм, наркомания или азартные игры. А разница между ними только в том, что обществом это воспринимается не столь серьезно.
При этом сама проблема шопоголизма или ониомании известна уже довольно давно. Покупки, особенно по скидкам, давно позволяют людям получить краткое чувство радости.
Среди других причин шопоголизма психолог назвал примеры, когда жены сознательно тратят большие деньги на ненужные товары, чтобы таким способом мстить мужьям и одновременно с этим восполнять нехватку внимания.
Сейчас возникло понятие «кодирования от шопоголизма». Но фактически такого кодирования не существует.
— Это лишь маркетинговый ход для привлечения внимания, — прокомментировал психолог.
При этом специалист порекомендовал групповую или индивидуальную терапию. И рассказал, что в соседней с Беларусью России, распространены реабилитационные центры по лечению зависимостей. Есть «рехабы» в том числе для борьбы с шопоголизмом.
— В Беларуси в большинстве случаев работа с ониоманией происходит либо фармакологически, либо через индивидуальную терапию, — уточнил кризисный психолог.
