Омских адвокатов и нотариусов обязали заплатить 54 тысячи рублей страховых взносов

Действующим налоговым законодательством установлены фиксированные взносы, которые не зависят от результатов деятельности и уплачиваются даже при нулевом доходе. Обязанность по уплате фиксированных платежей возникает с момента постановки на налоговый учет в качестве плательщика и до момента снятия его с учета. За 2025 год фиксированный платеж для омичей составит 53 658 рублей", — говорится в сообщении УФНС России по Омской области.