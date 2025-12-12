Омских адвокатов и нотариусов обязали заплатить 54 тысячи рублей страховых взносов

Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие и иные лица, занимающиеся частной практикой, обязаны заплатить страховые взносы для формирования будущей пенсии. Об этом омичам напомнила налоговая служба.
Действующим налоговым законодательством установлены фиксированные взносы, которые не зависят от результатов деятельности и уплачиваются даже при нулевом доходе. Обязанность по уплате фиксированных платежей возникает с момента постановки на налоговый учет в качестве плательщика и до момента снятия его с учета. За 2025 год фиксированный платеж для омичей составит 53 658 рублей", — говорится в сообщении УФНС России по Омской области.
Также омские налоговики напомнили о дате финансовых расчетов с государством. Срок уплаты страховых взносов в фиксированном размере производится 28 декабря. Так как 28 декабря 2025 года является выходным днем, то в соответствии с пунктом 7 статьи 6.1 Налогового Кодекса Российский Федерации, срок уплаты переносится на следующий рабочий день — 29 декабря 2025 года. За неуплату в установленный срок предусмотрены пени за каждый день просрочки платежа, отметили в ведомстве.