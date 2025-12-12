Жители Ростова пожаловались на неработающий мобильный интернет

Утром 12 декабря, некоторые жители Ростова-на-Дону столкнулись с проблемами при использовании мобильного интернета. Жалобы на нестабильную связь были зафиксированы на специальном портале «сбой.рф».
Отметим, как поясняют власти, кратковременные перебои такого характера в регионе чаще всего связаны с мерами безопасности. Это делается для защиты населения, поскольку базовые станции сотовой связи потенциально могут использоваться беспилотниками для наведения.
Ранее министерство цифрового развития Ростовской области сообщало, какие сайты остаются доступными во время таких сбоев. В так называемый «белый список» были внесены некоторые СМИ, в том числе издание «Комсомольская правда».