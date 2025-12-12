Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шереметьево за период ограничений совершили посадку 25 самолетов

В Шереметьево за время ограничений совершили посадку 25 самолетов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В «Шереметьево» за период временных ограничений совершили посадку 25 самолетов, вылетел 21 самолет, также воздушная гавань приняла в качестве запасного аэродрома семь рейсов, а один рейс ушел на запасной аэродром из «Шереметьево», сообщили в аэропорту.

«За период действия сигнала “ковер” с 08.53 мск до 11.00 мск аэропорт “Шереметьево” принял 25 рейсов на прилет, обеспечил вылет 21 рейса, принял на запасной аэродром семь рейсов. Один рейс из “Шереметьево” ушел на запасной аэродром», — говорится в сообщении.