В Шереметьево за период ограничений совершили посадку 25 самолетов

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В «Шереметьево» за период временных ограничений совершили посадку 25 самолетов, вылетел 21 самолет, также воздушная гавань приняла в качестве запасного аэродрома семь рейсов, а один рейс ушел на запасной аэродром из «Шереметьево», сообщили в аэропорту.
