Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже спасли котенка, застрявшего в вентиляционной шахте многоэтажки

Помощь животному, оставшемуся без воды и еды, откладывали из-за проблем с доступом в техническое помещение.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже завершилась спасательная операция, длившаяся почти неделю. Котенка, который шесть дней провел в вентиляционной шахте многоэтажного дома на Московском проспекте, 147а, наконец вызволили из заточения.

Как сообщили местные жители в соцсетях, животное застряло в техническом помещении еще 6 декабря. Все это время у него не было доступа ни к воде, ни к еде, что создавало прямую угрозу для его жизни. Основной проблемой, по словам очевидцев, стало отсутствие оперативного доступа в шахту. Управляющая компания, как утверждают жители, не давала разрешения на проведение работ.

О счастливом финале истории в комментариях к обсуждению этой ситуации написал мэр Воронежа Сергей Петрин, подтвердив, что котенка удалось спасти.