В Воронеже спасли котенка, застрявшего в вентиляционной шахте многоэтажки

Как сообщили местные жители в соцсетях, животное застряло в техническом помещении еще 6 декабря. Все это время у него не было доступа ни к воде, ни к еде, что создавало прямую угрозу для его жизни. Основной проблемой, по словам очевидцев, стало отсутствие оперативного доступа в шахту. Управляющая компания, как утверждают жители, не давала разрешения на проведение работ.