В Воронеже спасли котенка, застрявшего в вентиляционной шахте многоэтажки

В Воронеже завершилась спасательная операция, длившаяся почти неделю. Котенка, который шесть дней провел в вентиляционной шахте многоэтажного дома на Московском проспекте, 147а, наконец вызволили из заточения.
Как сообщили местные жители в соцсетях, животное застряло в техническом помещении еще 6 декабря. Все это время у него не было доступа ни к воде, ни к еде, что создавало прямую угрозу для его жизни. Основной проблемой, по словам очевидцев, стало отсутствие оперативного доступа в шахту. Управляющая компания, как утверждают жители, не давала разрешения на проведение работ.
О счастливом финале истории в комментариях к обсуждению этой ситуации написал мэр Воронежа Сергей Петрин, подтвердив, что котенка удалось спасти.