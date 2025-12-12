Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане за год по нацпроекту обновили 16 мостов

В 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на автомобильных дорогах общего пользования регионального и местного значения Татарстана проводились работы по приведению в нормативное состояние 23 мостов. Из них 16 общей протяженностью 675 погонных метров обновлены в текущем году, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Источник: пресс-служба Миндортранса РТ

Еще семь мостовых сооружений общей протяженностью 446 погонных метров продолжают ремонтироваться. Их реконструкция завершится в следующем, 2026 году.

Наличие мостов на региональных и местных дорогах — важный фактор формирования устойчивого, безопасного и комфортного пространства для жизни и развития малых городов, сел и деревень.

Примерами таких сооружений, введенных в этом году, являются мост через реку Возжайку в селе Камаево Менделеевского района РТ, мост через реку Ачису по улице Хади Такташа в селе Ямашево Рыбно-Слободского района, мост через ручей на автомобильной дороге Лениногорск — Черемшан в Черемшанском районе.

Важной частью нацпроекта является приведение в нормативное состояние мостов регионального значения. Они позволяют поддерживать стабильную работу транспортной системы, обеспечивая своевременный проезд через реки и овраги.

В частности, выполнен капитальный ремонт мостов через приток реки Арборки на автомобильной дороге Балтаси — Атня в Балтасинском районе, через реку Бирлю на автомобильной дороге Большие Кайбицы — Камылово в Кайбицком районе, через ручей на автомобильной дороге Казань — Оренбург — Чистополь в Чистопольском районе.

«Меры по приведению в нормативное состояние мостовых сооружений позволят улучшить транспортную инфраструктуру региона и повысить качество жизни жителей республики, а также достичь целевых показателей национального проекта “Инфраструктура для жизни”, — заметил начальник Управления автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ Карим Нурмухаметов.

Комиссию Государственного совета РФ по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» возглавляет Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше