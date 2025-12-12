В Тольятти привели в порядок стелу на въезде в город

В Тольятти привели в порядок стелу на трассе М-5 «Урал» на въезде в город со стороны Жигулевска. Теперь она снова приобрела красивый вид и радует глаз. Об этом сообщил мэр Илья Сухих в своем телеграм-канале.
«Обновили не только буквы, но и главный символ трудовой доблести города — Орден Трудового Красного Знамени, которым Тольятти был награжден в 1987 году», — написал глава города.
В 2024 году в Тольятти заменили буквы на стеле, которая находится на въезде в город со стороны Самары. Тогда многие жители остались крайне недовольны итогом работ. Как оказалось, это было лишь временной мерой. Другие буквы устанавливали лишь на время реставрации исторических.