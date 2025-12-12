В Башкирии свирепствует инфекция из Китая: заражены уже тысячи людей

«Гонконгский» грипп характеризуется тяжелым и стремительным началом болезни: температура резко поднимается до 39−40°С, сопровождается сильной ломотой в мышцах и суставах. У многих пациентов быстро развиваются желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея), а также насморк и кашель. Состояние ухудшается очень быстро — у взрослых в течение нескольких часов, у детей еще стремительнее.