В Башкирии свирепствует инфекция из Китая: заражены уже тысячи людей

В Башкирии сохраняется сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. За минувшую неделю в республике зарегистрировано более 70 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, что соответствует показателям предыдущих эпидемиологических сезонов.
Как сообщает региональный Роспотребнадзор, среди циркулирующих вирусов гриппа абсолютно доминирует (около 80%) штамм A (H3N2), известный как «гонконгский грипп». В ведомстве отметили, что все выявленные случаи находятся на ежедневном контроле.
Специалисты пояснили, что данный штамм практически не проявлял активности в прошлом сезоне, поэтому, по прогнозам, он может сохранить лидирующие позиции в течение всего 2025−2026 годов.
«Гонконгский» грипп характеризуется тяжелым и стремительным началом болезни: температура резко поднимается до 39−40°С, сопровождается сильной ломотой в мышцах и суставах. У многих пациентов быстро развиваются желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея), а также насморк и кашель. Состояние ухудшается очень быстро — у взрослых в течение нескольких часов, у детей еще стремительнее.
Роспотребнадзор призывает при первых признаках заболевания оставаться дома, избегать контактов с окружающими и своевременно обращаться за медицинской помощью. В период эпидподъема особенно важно соблюдать меры профилактики: часто проветривать помещения, тщательно мыть руки и, по возможности, пройти вакцинацию.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.