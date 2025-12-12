В Волгограде на реконструкцию бывшего кинотеатра «Родина» выделят 37 млн рублей

Работы по сохранению и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования должны быть полностью завершены подрядчиком до 29 декабря текущего года. После капитального ремонта в историческом здании будет создан центр патриотического воспитания молодежи, рассчитанный на одновременное посещение до 700 человек.