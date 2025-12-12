Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде на реконструкцию бывшего кинотеатра «Родина» выделят 37 млн рублей

Сразу 4 лота объявлены на выполнение работ по сохранению и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия — кинотеатра «Родина».

Источник: РИА "Новости"

На реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Родина» в Волгограде выделено 37 млн рублей. Заказчиком выступает муниципальное учреждение «Городской центр воспитания “Виктория”», которое 11 декабря разместило на портале госзакупок сразу 4 лота для поиска подрядчика. Итоги торгов планируется подвести после 18 декабря 2025 года.

Работы по сохранению и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования должны быть полностью завершены подрядчиком до 29 декабря текущего года. После капитального ремонта в историческом здании будет создан центр патриотического воспитания молодежи, рассчитанный на одновременное посещение до 700 человек.

Напомним, проект модернизации кинотеатра «Родина» направлен на создание условий для поддержки интеллектуального и творческого потенциала молодежи, повышения ее социальной активности и включен в 10-летнюю комплексную программу развития Волгоградской области и города-героя Волгограда как центра всей Волгоградской агломерации, разработанную по инициативе губернатора Андрея Бочарова.