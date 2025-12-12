Омские физики и химики получили в Москве приз в номинации «Лучшая команда»

В Москве завершился итоговый день Квантового акселератора «Росатома». Эксперты программы отсмотрели 10 разработок исследователей со всей России. Реализацией двух из десяти разработок занималась команда омских ученых. По результатам презентации она получила приз в номинации «Лучшая команда».
В состав исследовательского коллектива вошли преподаватели кафедры теоретической физики одного из омских вузов — Андрей Вакилов, Марина Мамонова и Павел Прудников, а также сотрудники Центра новых химических технологий института катализа сибирского отделения РАН. Ключевым преимуществом омичей стала практическая направленность и фундаментальность проектов, а также системность подходов к решению поставленной задачи. Итогом стала победа омских ученых в номинации «Лучшая команда Квантового акселератора “Росатома”».