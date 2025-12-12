Омские физики и химики получили в Москве приз в номинации «Лучшая команда»

В состав исследовательского коллектива вошли преподаватели кафедры теоретической физики одного из омских вузов — Андрей Вакилов, Марина Мамонова и Павел Прудников, а также сотрудники Центра новых химических технологий института катализа сибирского отделения РАН. Ключевым преимуществом омичей стала практическая направленность и фундаментальность проектов, а также системность подходов к решению поставленной задачи. Итогом стала победа омских ученых в номинации «Лучшая команда Квантового акселератора “Росатома”».