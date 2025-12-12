Власти объяснили, почему в Минске не будут высаживать каштаны и березы. Подробности во время встречи с коллективом «Технобанка» озвучил глава Минского городского совета Артем Цуран. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».
Глава Мингорсовета отметил, что в столице есть четкий план, сколько должно быть высажено кустарников и деревьев в год. Он уточнил, что немаловажным является, что и где сажать.
— Так, березу мы сейчас исключили вообще — она очень плохо приживается в нашем городе. Академия наук провела определенные испытания, так что не будет ни каштана, ни тополя, ни березы, — обратил внимание Артем Цуран.
По его словам, в Минске в основном высаживают ясень, клен и другие деревья: именно те, которые приживаются и выдерживают солевую и общегородскую нагрузку.
