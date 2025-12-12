Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти объяснили, почему в Минске не будут высаживать каштаны и березы

Власти Минска сказали, почему не будут высаживать березы и каштаны.

Источник: Комсомольская правда

Власти объяснили, почему в Минске не будут высаживать каштаны и березы. Подробности во время встречи с коллективом «Технобанка» озвучил глава Минского городского совета Артем Цуран. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Глава Мингорсовета отметил, что в столице есть четкий план, сколько должно быть высажено кустарников и деревьев в год. Он уточнил, что немаловажным является, что и где сажать.

— Так, березу мы сейчас исключили вообще — она очень плохо приживается в нашем городе. Академия наук провела определенные испытания, так что не будет ни каштана, ни тополя, ни березы, — обратил внимание Артем Цуран.

По его словам, в Минске в основном высаживают ясень, клен и другие деревья: именно те, которые приживаются и выдерживают солевую и общегородскую нагрузку.

Ранее климатолог заявил, что елка под угрозой исчезновения в Беларуси — вот почему.

Тем временем Мингорисполком сказал, что елочные базары в Минске откроются 22 декабря.

А еще главная елка Беларуси зажжется в Минске 15 декабря.