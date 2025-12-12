В Прикамье бизнесмен продлил на год срок годности 188 кг просроченной курицы

Проведенный мониторинг системы «Меркурий» установил факт продления срока годности 188 кг охлажденных тушек цыплят-бройлеров. В документах была указана дата выработки 7 декабря 2025 года со сроком годности до 7 декабря 2026 года. В качестве сырья предприниматель использовал аналогичную продукция с датой выработки 3 декабря и сроком годности до 10 декабря 2025 года.