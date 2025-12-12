В Прикамье бизнесмен продлил на год срок годности 188 кг просроченной курицы

Управление Россельхознадзора установило недостоверную производственную транзакцию у предпринимателя из Прикамья. Его фирма занимается производством и переработкой мясной продукции в Пермском округе.
Проведенный мониторинг системы «Меркурий» установил факт продления срока годности 188 кг охлажденных тушек цыплят-бройлеров. В документах была указана дата выработки 7 декабря 2025 года со сроком годности до 7 декабря 2026 года. В качестве сырья предприниматель использовал аналогичную продукция с датой выработки 3 декабря и сроком годности до 10 декабря 2025 года.
«Предприниматель продлила сроки годности мясной продукции на 361 день. Выявленный факт свидетельствуют о нарушении Ветеринарных правил организации работы», — пришли к выводу в надзорном ведомстве.
Управление Россельхознадзора 11 декабря объявило ИП Вознесенская Н. Н. предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Продукция находится на остатке у производителя в полном объеме.