Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье бизнесмен продлил на год срок годности 188 кг просроченной курицы

Индивидуальный предприниматель оформил недостоверную производственную транзакцию.

Источник: Комсомольская правда

Управление Россельхознадзора установило недостоверную производственную транзакцию у предпринимателя из Прикамья. Его фирма занимается производством и переработкой мясной продукции в Пермском округе.

Проведенный мониторинг системы «Меркурий» установил факт продления срока годности 188 кг охлажденных тушек цыплят-бройлеров. В документах была указана дата выработки 7 декабря 2025 года со сроком годности до 7 декабря 2026 года. В качестве сырья предприниматель использовал аналогичную продукция с датой выработки 3 декабря и сроком годности до 10 декабря 2025 года.

«Предприниматель продлила сроки годности мясной продукции на 361 день. Выявленный факт свидетельствуют о нарушении Ветеринарных правил организации работы», — пришли к выводу в надзорном ведомстве.

Управление Россельхознадзора 11 декабря объявило ИП Вознесенская Н. Н. предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Продукция находится на остатке у производителя в полном объеме.