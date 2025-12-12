Ричмонд
Пила кумыс и опьянела: директора школы лишили прав в ЗКО

В Западно-Казахстанской области директора школы лишили прав на 7 лет за пьяное вождение, но арестовывать не стали, так как у женщины есть малолетние дети, передает «Мой город».

Источник: Nur.kz

Дело в отношении директора сельской школы рассматривалось в Теректинском районе. 4 декабря напротив акимата в селе Кумаксай женщину остановили сотрудники полиции. Она ехала за рулем Hyundai Elantra. Медицинское освидетельствование показало у водителя легкую степень алкогольного опьянения.

В суде женщина полностью признала свою вину. Она заявила, что употребляла кумыс и не знала, что напиток может вызвать алкогольное опьянение.

Постановлением суда директор школы признана виновной по статье 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения). Ей назначено наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Арестовывать женщину суд не стал, так как у нее есть малолетние дети. В областном управлении образования сообщили, что директору школы объявлен выговор.