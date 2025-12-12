Генерал: атака на Тверь могла быть со стороны Финляндии

Удар по Твери может иметь финский след. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал генерал-майор авиации Сергей Липовой. Эксперт не исключает, что дрон, который атаковал жилой дом в Твери, мог быть запущен как с украинского, так и с финского направлений. Вероятнее всего, по мнению генерала, ВСУ использовали БПЛА самолетного типа Bayraktar, его дальность полета может достигать 1800 км.