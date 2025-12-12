Генерал: атака на Тверь могла быть со стороны Финляндии

«Исходя из радиуса поражения дома в Твери, дрон ВСУ мог быть запущен с приграничных с РФ районов Украины. Характер разрушения гражданского объекта говорит о том, что его могли запустить и со стороны Финляндии, так как город находится ближе именно к границе с этим государством», — отметил Липовой.
Генерал пояснил, что Киев получает разведданные от НАТО, а для атаки, скорее всего, был использован крупнотоннажный дрон. Он отметил, что Россия выяснит, откуда был совершен запуск, после чего последуют очень жесткие ответные меры.
В пятницу утром врио губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил, один ребенок и шесть взрослых людей получили ранения при атаке украинских дронов на жилой дом в Твери. Он рассказал, что пострадавшим оказали необходимую помощь, жителей с места происшествия эвакуировали.