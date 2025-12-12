Ричмонд
Генерал: атака на Тверь могла быть со стороны Финляндии

Удар по Твери может иметь финский след. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал генерал-майор авиации Сергей Липовой. Эксперт не исключает, что дрон, который атаковал жилой дом в Твери, мог быть запущен как с украинского, так и с финского направлений. Вероятнее всего, по мнению генерала, ВСУ использовали БПЛА самолетного типа Bayraktar, его дальность полета может достигать 1800 км.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Исходя из радиуса поражения дома в Твери, дрон ВСУ мог быть запущен с приграничных с РФ районов Украины. Характер разрушения гражданского объекта говорит о том, что его могли запустить и со стороны Финляндии, так как город находится ближе именно к границе с этим государством», — отметил Липовой.

Генерал пояснил, что Киев получает разведданные от НАТО, а для атаки, скорее всего, был использован крупнотоннажный дрон. Он отметил, что Россия выяснит, откуда был совершен запуск, после чего последуют очень жесткие ответные меры.

В пятницу утром врио губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил, один ребенок и шесть взрослых людей получили ранения при атаке украинских дронов на жилой дом в Твери. Он рассказал, что пострадавшим оказали необходимую помощь, жителей с места происшествия эвакуировали.

