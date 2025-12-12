Казахстан увеличил пропускную способность границ благодаря новым технологиям

Параллельно с обновлением инфраструктуры Министерство финансов РК ведет активную работу по цифровизации таможенных процедур. Поэтапно внедряется информационная система «Keden», которая представляет собой переход к полностью интегрированной цифровой таможне. Система уже автоматизировала работу с экспресс-грузами, учет товаров и виртуальные склады. В настоящее время запускается модуль декларирования товаров и услуг на базе искусственного интеллекта. Целью является завершение полного цикла электронного декларирования и внедрение в 2026 году новых модулей для контроля, экспертизы и оценки эффективности, что значительно упростит и ускорит работу для бизнеса.