Бухгалтер провернула крупную аферу и отделалась «условкой»: она похитила сотни тысяч рублей у башкирского колледжа

По данным надзорного ведомства, бухгалтер вносила в платежные документы заведомо ложные сведения, завышая размер своей заработной платы. С помощью этой схемы ей удалось незаконно похитить из бюджета образовательного учреждения почти 700 тысяч рублей, которые она тратила на свои нужды.