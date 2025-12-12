Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бухгалтер провернула крупную аферу и отделалась «условкой»: она похитила сотни тысяч рублей у башкирского колледжа

В Башкирии бухгалтер получила условный срок за хищение 700 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Илишевском районе Башкирии суд вынес приговор по уголовному делу против бывшей сотрудницы бухгалтерии одного из местных колледжей. Как сообщает прокуратура Башкирии, женщину признали виновной в мошенничестве в крупном размере.

По данным надзорного ведомства, бухгалтер вносила в платежные документы заведомо ложные сведения, завышая размер своей заработной платы. С помощью этой схемы ей удалось незаконно похитить из бюджета образовательного учреждения почти 700 тысяч рублей, которые она тратила на свои нужды.

Суд назначил женщине три года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Одновременно были удовлетворены требования прокурора о полном взыскании похищенной суммы в пользу колледжа.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.