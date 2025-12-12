Бухгалтер провернула крупную аферу и отделалась «условкой»: она похитила сотни тысяч рублей у башкирского колледжа

В Илишевском районе Башкирии суд вынес приговор по уголовному делу против бывшей сотрудницы бухгалтерии одного из местных колледжей. Как сообщает прокуратура Башкирии, женщину признали виновной в мошенничестве в крупном размере.
По данным надзорного ведомства, бухгалтер вносила в платежные документы заведомо ложные сведения, завышая размер своей заработной платы. С помощью этой схемы ей удалось незаконно похитить из бюджета образовательного учреждения почти 700 тысяч рублей, которые она тратила на свои нужды.
Суд назначил женщине три года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Одновременно были удовлетворены требования прокурора о полном взыскании похищенной суммы в пользу колледжа.
