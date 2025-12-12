В Братске на каждого человека приходится 25 квадратных метров жилья

12 декабря Братск отметил 70 лет со дня основания. Как рассказали КП-Иркутск в Иркутскстате, на начало 2025 года в городе живет 219,4 тысячи человек, что составляет 9,4% населения Иркутской области. Среди жителей 55,4% — женщины, 44,6% — мужчины. Средний возраст мужчин — 38 лет, женщин — 44 года.
— Жилищный фонд города составляет 5,5 миллиона квадратных метров, что в среднем дает 25,1 квадратного метра на одного жителя. В 2024 году в Братске ввели в эксплуатацию 43,1 тысячи квадратных метров нового жилья, что в два раза больше, чем годом ранее, — говорится в сообщении Иркутскстата.
Среднемесячная зарплата в городе составляет 92,2 тысячи рублей до вычета налогов. В реальном выражении она выросла на 5,2% по сравнению с предыдущим годом. Уровень безработицы снизился до 0,3%, а число официально зарегистрированных безработных — до 386 человек.
Оборот организаций в 2024 году вырос на 13% и составил 482,1 миллиарда рублей. Наибольший рост отмечен в профессиональной, научной деятельности и в строительстве. В экономике занято 49 тысяч человек, каждый четвертый работает в обрабатывающих производствах.
