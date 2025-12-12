В Братске на каждого человека приходится 25 квадратных метров жилья

— Жилищный фонд города составляет 5,5 миллиона квадратных метров, что в среднем дает 25,1 квадратного метра на одного жителя. В 2024 году в Братске ввели в эксплуатацию 43,1 тысячи квадратных метров нового жилья, что в два раза больше, чем годом ранее, — говорится в сообщении Иркутскстата.