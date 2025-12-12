Омич выудил крупную рыбу из еще не покрывшейся льдом Омки

Никак не могут попрощаться со своим хобби любители летнего лова. Омич похвастался в соцсетях килограммовым язем, которого поймал 4 декабря на летнюю удочку на реке Омь в самом центре города.
«Всем привет! Дата и время: 04.12.2025 с 18:00 до 3:00. Река Омка, центр города. Улов, который я не ожидал: один налим, и два язя, один из которых оказался больше килограмм», — написал омич в телеграм-канале «Рыбалка в Омске».
Пост омский любитель летней рыбалки подтвердил соответствующей фотографией. На ней запечатлена действительно крупная рыба, клев которой не характерен в это время года. Также мужчина опубликовал фотографию места лова — летняя снасть в окружении снега и плавающего льда. В комментариях мужчину поздравили с уловом и восхитились его рыбацким упорством.