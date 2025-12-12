В Калининградском зоопарке отремонтируют старинный вольер, чтобы посетители могли ближе общаться с енотами

У самого входа в Калининградский зоопарк стоит круглый вольер с енотами — он сохранился ещё с немецких времён. Сейчас этот памятник требует ремонта, а также небольших дополнений. «Клопс» ознакомился с актом государственной историко-культурной экспертизы, опубликованным на сайте региональной службы ОКН.
Вольер-памятник.
Вся территория зоопарка, основанного ещё в 1896 году, — это охраняемый государством культурно-ландшафтный ансамбль. Изначально «Рекламный круг», в котором живут калининградские еноты, действительно был нужен для привлечения внимания: посетители могли видеть редких животных сразу у входа. Сейчас енотий вольер не считается самостоятельным памятником, однако входит в состав паркового комплекса.
«Рекламный круг» — углубление в земле с возвышающимся бетонным ограждением. Самой интересной его деталью считается старый металлический поручень, установленный ещё в довоенный период.
Сейчас состояние объекта вызывает тревогу: штукатурка покрылась мхом и высолами, асфальтовая отмостка просела. «Рекламный круг» требует ремонта, однако работы не должны повредить другим охраняемым объектам.
Рядом с вольером находятся:
Центральный вход в зоопарк, 1935 г. (памятник архитектуры). Скульптура «Девочка с оленёнком», 1915 г. (памятник искусства). Вольер для ластоногих и мост через Парковый ручей (элементы исторической планировки).
Окно в енотий мир.
Проектом предусмотрено сохранение исторических габаритов и формы вольера. В бетонном ограждении сделают прорези, а в них вставят смотровые стёкла — похожим образом был оформлен на «Дом старых медведей».
В зоопарке объяснили, что решились на установку стёкол по двум причинам. Во-первых, ради безопасности посетителей: сейчас, чтобы увидеть енотов, надо нагибаться вниз, а дети вовсе могут забираться на перила, рискуя упасть. Во-вторых, этот вариант сочли более эстетичным, чем сохранение простой бетонной стены.
Больше никаких изменений вольер не ждёт: рабочие лишь незначительно увеличат высоту ограждения, а также демонтируют — чтобы потом вернуть на место — металлический поручень.
«Предусматривается ремонт щелей и трещин, а также заделка кирпичом неэксплуатируемых проёмов вольера», — говорится в документах.
Поверхности покроют тёмно-серой декоративной штукатуркой, а асфальтовую отмостку заменят на тротуарную плитку.
Мягкие технологии.
Поскольку рядом расположено много ценных объектов, подъехать к «Рекламному кругу» на авто нельзя. Все материалы будут доставляться вручную, а использование крупной техники и виброинструмента не предусмотрено.
Доктор наук и архитектор-реставратор с 45-летним стажем Валентин Оленьков одобрил проект. Он установил, что от ремонта ни сам «Рекламный круг», ни соседние объекты культурного наследия не пострадают. Работы не затронут историческую планировку, не испортят видовые панорамы и не нарушат аутентичной атмосферы старинного зоопарка.