В Калининградском зоопарке отремонтируют старинный вольер, чтобы посетители могли ближе общаться с енотами

Вся территория зоопарка, основанного ещё в 1896 году, — это охраняемый государством культурно-ландшафтный ансамбль. Изначально «Рекламный круг», в котором живут калининградские еноты, действительно был нужен для привлечения внимания: посетители могли видеть редких животных сразу у входа. Сейчас енотий вольер не считается самостоятельным памятником, однако входит в состав паркового комплекса.