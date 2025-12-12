Ричмонд
В Москве пройден пик заболеваемости ОРВИ и гриппом

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Пик заболеваемости в Москве пройден, последние четыре дня фиксируется снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

«На сегодняшний день в Москве пройден пик заболеваемости и последние четыре дня департамент здравоохранения фиксирует снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. По детям устойчивое снижение, минус 12% по сравнению с аналогичной датой на прошлой неделе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сезон ОРВИ и гриппа пришел в Москву в этом году раньше, первые случаи заболевания гриппом депздрав фиксировал еще в октябре, как и в 2023 году.