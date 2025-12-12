В Новосибирске разработали ПО для моделирования аварий в энергетике

Программа в автоматическом режиме оценивает надежность электроснабжения, определяет узлы нагрузки с отклонениями напряжения и предлагает оптимальные варианты расстановки двух типов устройств: пунктов автоматического регулирования напряжения для его поддержания на заданном уровне и реклоузеров — автоматических устройств для повышения надежности и ускоренного восстановления электроснабжения. «В случае аварийной ситуации поврежденный участок автоматически отключается реклоузерами, потом с их же помощью электроснабжение отключенных потребителей автоматически восстанавливается за счет включения резервных путей подачи питания. И поскольку реклоузеры — устройства довольно дорогостоящие, программа подбирает и предлагает оптимальные варианты выбора количества реклоузеров и их размещения для надежности. Это особенно важно для объектов промышленности, поскольку аварийный простой оборудования приводит к потере нефти и газа и соответствующим экономическим ущербам», — пояснил Сергеев.