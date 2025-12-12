Жительница Башкирии вырастила у себя на голове опухоль размером с мяч: женщина до последнего тянула с походом к врачу

В ведомстве обратили внимание на то, что многие люди игнорируют подобные уплотнения, если они не болят. Врачи призывают не откладывать визит к специалисту, так как даже «спящее» образование может воспалиться, нагноиться, легко травмироваться в быту или вызывать физические и эстетические неудобства. Своевременная диагностика позволяет вовремя решить проблему и избежать осложнений.