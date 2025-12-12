Жительница Башкирии вырастила у себя на голове опухоль размером с мяч: женщина до последнего тянула с походом к врачу

В башкирском городе Бирске врачи удалили огромное доброкачественное новообразование с головы 77-летней женщины. Киста сальной железы, которая росла у пациентки в течение десяти лет, достигла размеров 18 на 15 сантиметров, что сопоставимо с небольшим мячом.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения Башкирии, подобные опухоли часто развиваются безболезненно и воспринимаются как просто подвижный «шарик» под кожей. Однако, как показывает этот случай, со временем они могут увеличиться до значительных размеров и начать причинять серьезный дискомфорт.
В ведомстве обратили внимание на то, что многие люди игнорируют подобные уплотнения, если они не болят. Врачи призывают не откладывать визит к специалисту, так как даже «спящее» образование может воспалиться, нагноиться, легко травмироваться в быту или вызывать физические и эстетические неудобства. Своевременная диагностика позволяет вовремя решить проблему и избежать осложнений.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.