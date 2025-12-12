На ливневки, школы и мосты хотят потратить миллиарды в гордуме Ростова

Одним из главных приоритетов стало образование. В 2026 году планируется открытие двух новых школ: на 1100 мест в жилом комплексе «Полет» и на 300 мест в ЖК «61 квартал». Также запланирован капитальный ремонт в четырех городских школах и гимназиях. На питание школьников планируется выделить около 913 млн рублей.