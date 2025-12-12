Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На ливневки, школы и мосты хотят потратить миллиарды в гордуме Ростова

На питание школьников в Ростове планируют потратить около 913 миллионов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону прошли публичные слушания проекта городского бюджета на 2026−2028 годы. Вместе с депутатами и общественниками были заслушаны доклады о планируемых доходах и расходах на ключевые направления развития города.

Одним из главных приоритетов стало образование. В 2026 году планируется открытие двух новых школ: на 1100 мест в жилом комплексе «Полет» и на 300 мест в ЖК «61 квартал». Также запланирован капитальный ремонт в четырех городских школах и гимназиях. На питание школьников планируется выделить около 913 млн рублей.

В сфере культуры и спорта тоже намечены проекты. В 2026 году в парке «Левобережье» появятся два новых футбольных поля. Городской зоопарк, готовящийся к 100-летию в 2027 году, получит более 1,1 млрд рублей на содержание и обновление. Библиотечный фонд пополнится 32 тысячами новых книг.

Также в 2026 году начнется первый этап реконструкции проспекта Стачки, а еще проектирование капитального ремонта пяти путепроводов. Кроме того, будет отремонтировано 29 дорожных объектов и начата работа над проектом модернизации системы ливневой канализации.

В социальной сфере запланировано открытие Центра социального сопровождения участников СВО в Советском районе, а также выделение более 100 млн рублей на развитие Музея истории города.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!