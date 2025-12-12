На ливневки, школы и мосты хотят потратить миллиарды в гордуме Ростова

В Ростове-на-Дону прошли публичные слушания проекта городского бюджета на 2026−2028 годы. Вместе с депутатами и общественниками были заслушаны доклады о планируемых доходах и расходах на ключевые направления развития города.
Одним из главных приоритетов стало образование. В 2026 году планируется открытие двух новых школ: на 1100 мест в жилом комплексе «Полет» и на 300 мест в ЖК «61 квартал». Также запланирован капитальный ремонт в четырех городских школах и гимназиях. На питание школьников планируется выделить около 913 млн рублей.
В сфере культуры и спорта тоже намечены проекты. В 2026 году в парке «Левобережье» появятся два новых футбольных поля. Городской зоопарк, готовящийся к 100-летию в 2027 году, получит более 1,1 млрд рублей на содержание и обновление. Библиотечный фонд пополнится 32 тысячами новых книг.
Также в 2026 году начнется первый этап реконструкции проспекта Стачки, а еще проектирование капитального ремонта пяти путепроводов. Кроме того, будет отремонтировано 29 дорожных объектов и начата работа над проектом модернизации системы ливневой канализации.
В социальной сфере запланировано открытие Центра социального сопровождения участников СВО в Советском районе, а также выделение более 100 млн рублей на развитие Музея истории города.
