Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 11 школах Калининграда планируют провести ремонт в 2026 году

В ряде учреждений хотят оборудовать школьные музеи и кабинеты труда.

Источник: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде в 2026 году планируют провести ремонтные работы в 11 общеобразовательных учреждениях. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«В 2026 году запланировано выполнение ремонтных работ в 11 общеобразовательных учреждениях Калининграда, а также в ряде учреждений предполагается оборудовать школьные музеи, кабинеты труда (технологии) на общую сумму 138,7 млн рублей, из которой 111,6 млн рублей будет выделено из областного бюджета», — говорится в сообщении.

Ремонт запланирован в том числе в школе № 5, которую губернатор Алексей Беспрозванных посетил накануне. Здание 1890 года постройки — объект культурного наследия регионального значения. В текущем году в образовательном учреждении обучается более тысячи детей с 1 по 11 класс. В ходе осмотра было озвучено решение о проведении капитального ремонта. Работы планируют провести в несколько этапов. В следующем году рассчитывают привести в порядок спортивный зал, пищеблок и приступить к внутренним помещениям. После этого — обновить кровлю и фасад школы.