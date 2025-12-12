В 11 школах Калининграда планируют провести ремонт в 2026 году

Ремонт запланирован в том числе в школе № 5, которую губернатор Алексей Беспрозванных посетил накануне. Здание 1890 года постройки — объект культурного наследия регионального значения. В текущем году в образовательном учреждении обучается более тысячи детей с 1 по 11 класс. В ходе осмотра было озвучено решение о проведении капитального ремонта. Работы планируют провести в несколько этапов. В следующем году рассчитывают привести в порядок спортивный зал, пищеблок и приступить к внутренним помещениям. После этого — обновить кровлю и фасад школы.