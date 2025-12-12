Ричмонд
В Уфе у резиденции Деда Мороза будет проходить «Зимний сабантуй»

Резиденция торжественно откроется на площади им. Ленина 25 декабря.

Источник: Город Уфа

В день открытия резиденции Деда Мороза и зажжения главной городской елки в Уфе, 25 декабря, гостей ждет праздничная программа «Зимний сабантуй». Программа включает национальные игры, снежные активности и концерт.

Как сообщают в мэрии, сабантуй в формате квеста решили проводить все дни работы резиденции. 25 декабря она пройдет с 16 до 20 часов. В последующие дни — дважды в день с 14.00 и 17:30 часов. В первые два дня рядом будет работать и мастерская по созданию новогодних открыток.

Посетители смогут встретиться с Дедом Морозом и сделать памятные фотографии. Праздничная площадка станет главным центром зимних развлечений для семей с детьми в столице Башкирии в предновогодний период и на каникулах.