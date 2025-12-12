В Уфе у резиденции Деда Мороза будет проходить «Зимний сабантуй»

Как сообщают в мэрии, сабантуй в формате квеста решили проводить все дни работы резиденции. 25 декабря она пройдет с 16 до 20 часов. В последующие дни — дважды в день с 14.00 и 17:30 часов. В первые два дня рядом будет работать и мастерская по созданию новогодних открыток.