Депздрав: текущий штамм гриппа в Москве протекает не тяжело

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Текущий штамм гриппа протекает не тяжело, 15% коек во взрослых и детских стационарах Москвы свободно, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

«По госпитализациям мы приближаемся к плато. По наблюдению врачей текущий штамм гриппа в большинстве своем протекает не тяжело. Это подтверждается отсутствием большого количества госпитализаций. Число госпитализаций в этом году в 2,5 раза меньше, чем в 2023 году при циркулировании аналогичного штамма вируса гриппа. На сегодня 15% коечного фонда во взрослых и детских стационарах свободно. По открытию коечного резерва Москва не ограничена», — говорится в сообщении.