В Омской области внезапно скончался за рулем водитель грузовика

«Сегодня в 11:40 часов в дежурную часть ОМВД России по Калачинскому району поступило сообщение о ДТП на автодороге Калачинск—Кабанье. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что 53-летний водитель грузового автомобиля КамАЗ, двигаясь по вышеуказанной дороге, в районе 3 километра, предварительно, из-за резкого ухудшения состояния здоровья не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет», — сообщили в УМВД России по Омской области.