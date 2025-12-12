Ричмонд
В Омской области внезапно скончался за рулем водитель грузовика

Автомобиль марки «КАМАЗ» с мертвым шофером был обнаружен сегодня в кювете районной трассы Калачинск—Кабанье.

Источник: Комсомольская правда

О странном смертельном ДТП, произошедшем сегодня, 12 декабря, сообщили в омской полиции. Утром на трассе Калачинск—Кабанье был обнаружен в кювете грузовик с мертвым водителем в кабине.

«Сегодня в 11:40 часов в дежурную часть ОМВД России по Калачинскому району поступило сообщение о ДТП на автодороге Калачинск—Кабанье. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что 53-летний водитель грузового автомобиля КамАЗ, двигаясь по вышеуказанной дороге, в районе 3 километра, предварительно, из-за резкого ухудшения состояния здоровья не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет», — сообщили в УМВД России по Омской области.

Также в ведомстве отметили, что водитель большегруза был найден в кабине мертвым. Омская полиция окончательно установит причины и обстоятельства аварии в ходе проверки.