Прокуратура Минска отреагировала на продажу футболок с экстремистской символикой на крупном маркетплейсе

Кроме того, подразумевается административное взыскание в виде штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин, или от 420 до 1260 рублей (в декабре 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля), или общественные работы, или административный арест. В отношении юрлица предусматривается штраф от 100 до 500 базовых величин, или от 4200 до 21 000 рублей.