Прокуратура Минска отреагировала на продажу футболок с экстремистской символикой на крупном маркетплейсе

В пресс-службе прокуратуры Минска сообщили, что маркетплейс продавал футболки с экстремистской символикой.
В момент мониторинга в интернете сотрудники прокуратуры Советского района обнаружили факты продажи на одном из крупных маркетплейсов футболок с нанесенными на них изображениями экстремистской символики.
В ведомстве обратили внимание, что распространение информационной продукции, которая была включена в республиканский список экстремистских материалов, а равно изготовление, издание, хранение либо перевозка с целью распространения такой информационной продукции влечет ответственность по части 2 статьи 19.11 Кодекса об административных правонарушениях.
Кроме того, подразумевается административное взыскание в виде штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин, или от 420 до 1260 рублей (в декабре 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля), или общественные работы, или административный арест. В отношении юрлица предусматривается штраф от 100 до 500 базовых величин, или от 4200 до 21 000 рублей.
Заместитель прокурора Советского района в целях устранения найденных нарушений внес предписание руководителю торговой площадки. Он потребовал исключить демонстрацию, а также предложение к покупке указанных товаров и иных товаров, которые были признаны экстремистскими материалами. В прокуратуре уточнили, что акт надзора был исполнен в полном объеме.
Ранее прокуратура сообщила, что в Минске магазин изготовил и продавал елочные игрушки, связанные с реабилитацией нацизма.
Тем временем Министерство информации ограничило доступ сразу к шести сайтам в Беларуси.
А еще МАРТ предлагает белорусам каждую пятницу поддерживать отечественные товары.