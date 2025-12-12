В Башкирии вырос средний возраст вступления в брак: возросло и количество свадеб

В Башкирии наблюдается рост среднего возраста вступления в брак. Как сообщает пресс-служба Государственного комитета республики по делам юстиции, по итогам периода с января по ноябрь текущего года средний возраст невест при первой регистрации брака составил 33 года, а женихов — 35 лет.
Одновременно с этим в регионе увеличилось и общее количество заключаемых браков. За одиннадцать месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных браков выросло на 2,6%.
