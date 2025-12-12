Ричмонд
В Иркутске с 25 декабря подорожает проезд еще на двух маршрутах

Речь идет об автобусах № 30 и № 65.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 25 декабря 2025 в Иркутске повысится стоимость проезда на двух муниципальных автобусных маршрутах — № 30 и № 65. Об этом администрацию города уведомили коммерческие перевозчики.

— На маршруте № 30 «Центральный рынок — Н. Ленино (больница № 8)» цена одной поездки составит 40 рублей. На маршруте № 65 «7-й микрорайон Н. Ленино — Центральный рынок» тариф будет дифференцированным: до 20:00 поездка обойдется в 40 рублей, а после 20:00 — в 45 рублей, — говорится в сообщении администрации.

Напомним, это еще не все. Стоимость проезда поднимется еще на ряде маршрутов с 25 декабря. Подробности здесь. Отметим, согласно действующему законодательству, коммерческие перевозчики имеют право самостоятельно устанавливать тарифы, уведомив о своем решении городские власти.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшетском районе с 19 декабря откроют пять ледовых переправ.