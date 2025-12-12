В Иркутске с 25 декабря подорожает проезд еще на двух маршрутах

— На маршруте № 30 «Центральный рынок — Н. Ленино (больница № 8)» цена одной поездки составит 40 рублей. На маршруте № 65 «7-й микрорайон Н. Ленино — Центральный рынок» тариф будет дифференцированным: до 20:00 поездка обойдется в 40 рублей, а после 20:00 — в 45 рублей, — говорится в сообщении администрации.