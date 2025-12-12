Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Жодино летучая мышь напугала посетителей поликлиники

МЧС отреагировало на инцидент с летучей мышью в Жодинской поликлинике.

Источник: Комсомольская правда

В Жодино летучая мышь напугала посетителей поликлиники. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«Летучая мышь побеспокоила посетителей Жодинской городской поликлиники: спасатели пришли на помощь», — сказано в сообщении.

В ведомстве сообщили, что летучую мышь, которая находилась в коридоре учреждения здравоохранения, обнаружила администрация учреждения 12 декабря утром. Сотрудники МЧС поймали и выпустили летучую мышь в естественную среду обитания.

Кстати, в Беларуси меломан попался, оставив след обуви на месте преступления.

Ранее в Витебске женщина не смогла пристроить щенков и оставила их у мусорки.

А еще пожилая минчанка лишилась 30 000 рублей после переоформления пенсии.