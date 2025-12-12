В Жодино летучая мышь напугала посетителей поликлиники. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
«Летучая мышь побеспокоила посетителей Жодинской городской поликлиники: спасатели пришли на помощь», — сказано в сообщении.
В ведомстве сообщили, что летучую мышь, которая находилась в коридоре учреждения здравоохранения, обнаружила администрация учреждения 12 декабря утром. Сотрудники МЧС поймали и выпустили летучую мышь в естественную среду обитания.
Кстати, в Беларуси меломан попался, оставив след обуви на месте преступления.
Ранее в Витебске женщина не смогла пристроить щенков и оставила их у мусорки.
А еще пожилая минчанка лишилась 30 000 рублей после переоформления пенсии.