В Москве отметили отсутствие свиного гриппа в текущем сезоне

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Особенностью текущего эпидсезона в Москве является отсутствие «свиного гриппа», сообщил главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Андрей Комаров.
«Особенностью этого эпидемического сезона является отсутствие “свиного гриппа” (A/H1N1), который вызывает большой процент тяжелых клинических случаев», — рассказал Комаров, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
Врач отметил, что линии циркулирующего в данный момент гриппа А H3N2 присвоено историческое название «гонконгский грипп», так как первые случаи заболевания вирусом были зафиксированы в Гонконге в 1968 году. Гонконгский штамм является родоначальником всей линии гриппа А H3N2.
«Со временем генетическая структура этого вируса гриппа значительно изменилась и редко вызывает тяжелую форму течения заболевания. Однако люди пожилого возраста, а также пациенты с множественными хроническими заболеваниями могут переносить грипп тяжелее», — отметил Комаров.