В Москве отметили отсутствие свиного гриппа в текущем сезоне

Врач отметил, что линии циркулирующего в данный момент гриппа А H3N2 присвоено историческое название «гонконгский грипп», так как первые случаи заболевания вирусом были зафиксированы в Гонконге в 1968 году. Гонконгский штамм является родоначальником всей линии гриппа А H3N2.