Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За минувшие сутки в Омской области сгорели четыре автомобиля

Огонь погубил личные транспортные средства в двух муниципальных районах и в городе Омске.

Источник: Комсомольская правда

Сразу четырех автомобилей лишились омичи за минувшие сутки. Личные транспортные средства сгорели в Москаленском и Тарском районах, а также в омском садоводческом товариществе.

В Омске в садоводстве «Медик» горел припаркованный у дома автомобиль. В результате пожара транспортное средство повреждено полностью и восстановлению не подлежит. Точно такая же беда постигла жителя деревни Клаус Москаленского района — его автомобиль был полностью уничтожен пожаром. А самый значительный урон огонь нанес в Тарском районе — во время пожара в частном доме в городе Тара, сгорели два автомобиля, находившиеся рядом с эпицентром огненной трагедии.

Ранее «КП в Омске» сообщала о том, что Таре во время пожара едва не погиб человек.