За минувшие сутки в Омской области сгорели четыре автомобиля

В Омске в садоводстве «Медик» горел припаркованный у дома автомобиль. В результате пожара транспортное средство повреждено полностью и восстановлению не подлежит. Точно такая же беда постигла жителя деревни Клаус Москаленского района — его автомобиль был полностью уничтожен пожаром. А самый значительный урон огонь нанес в Тарском районе — во время пожара в частном доме в городе Тара, сгорели два автомобиля, находившиеся рядом с эпицентром огненной трагедии.