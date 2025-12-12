За минувшие сутки в Омской области сгорели четыре автомобиля

Сразу четырех автомобилей лишились омичи за минувшие сутки. Личные транспортные средства сгорели в Москаленском и Тарском районах, а также в омском садоводческом товариществе.
В Омске в садоводстве «Медик» горел припаркованный у дома автомобиль. В результате пожара транспортное средство повреждено полностью и восстановлению не подлежит. Точно такая же беда постигла жителя деревни Клаус Москаленского района — его автомобиль был полностью уничтожен пожаром. А самый значительный урон огонь нанес в Тарском районе — во время пожара в частном доме в городе Тара, сгорели два автомобиля, находившиеся рядом с эпицентром огненной трагедии.
