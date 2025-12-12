Врачи в Башкирии удалили у 77-летней женщины «вторую голову»

В Бирской больнице провели сложную операцию по удалению огромной кисты сальной железы, которая 10 лет росла на голове 77-летней пациентки и достигла размеров 18 на 15 сантиметров. Новообразование было доброкачественным, но вызывало значительный физический дискомфорт.
«Доброкачественные новообразования такого типа часто не вызывают боли и выглядят как подвижный “шарик” под кожей. Однако, как показывает практика, со временем они могут значительно увеличиваться и начать причинять дискомфорт», — отмечают в Минздраве РБ.
Врачи призывают не игнорировать любые уплотнения на коже, даже если они не беспокоят. Они представляют риск воспаления, нагноения и случайного травмирования. Своевременное обращение к специалисту позволяет провести диагностику и удалить новообразование до развития осложнений.