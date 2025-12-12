Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть пенсионеров досрочно получат пенсию за январь

Котяков сообщил о досрочной выплате пенсий за январь.

Источник: © РИА Новости

АБАКАН, 12 дек — РИА Новости. Некоторые пенсионеры получат январскую пенсию в конце декабря, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

«Часть пенсионеров, для которых срок выплаты приходится на первые 12 дней января, получат пенсию досрочно 1 в конце декабря», — сказал он.

По словам министра, это касается значительного числа пенсионеров — тех, кто получает выплаты на банковскую карту. Им деньги переведут досрочно за все 12 дней новогодних каникул.

Для тех, кому пенсию доставляет «Почта России», график останется без изменений, добавил Котяков.

С января страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,6 процента — в среднем они увеличатся почти на две тысячи рублей, до 27,7 тысячи. По данным Соцфонда, прибавку получат более 38 миллионов человек.

Как объявил накануне президент Владимир Путин, социальные пенсии повысят с 1 апреля тем же темпом, как вырастет прожиточный минимум пенсионеров. Это затронет почти 4,4 миллиона человек — такую пенсию назначают по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца в ситуации, когда человек не наработал необходимый страховой стаж и минимальную сумму пенсионных баллов.

Узнать больше по теме
Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России
Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше