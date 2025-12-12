Часть пенсионеров досрочно получат пенсию за январь

Как объявил накануне президент Владимир Путин, социальные пенсии повысят с 1 апреля тем же темпом, как вырастет прожиточный минимум пенсионеров. Это затронет почти 4,4 миллиона человек — такую пенсию назначают по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца в ситуации, когда человек не наработал необходимый страховой стаж и минимальную сумму пенсионных баллов.