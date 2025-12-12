Число обращений на прямую линию с Путиным превысило миллион.

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Число обращений граждан на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным за неделю до начала программы превысило миллион, такие данные приводит нейросеть Сбербанка GigaChat, которая занимается обработкой обращений.
«Всего обращений 1 001 732», — говорится в данных нейросети, которые были приведены в пятницу эфире «России 24».
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.