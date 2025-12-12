Жителя Краснодара осудили на 20 лет за убийство бывшей жены на глазах у сына

Житель Краснодара был приговорен к 20 годам колонии строгого режима за жестокое убийство своей бывшей супруги. Преступление было совершено в ноябре прошлого года в Сочи, сообщает «КП — Кубань».
По данным следствия, мужчина приехал в город, проник в квартиру бывшей жены с помощью своих ключей и напал на нее, когда она спала. Вооружившись ножом, избил женщину до смерти. Причем расправа произошла на глазах их общего сына.
Суд установил, что мужчина на протяжении нескольких лет систематически поднимал руку супругу. После убийства он был задержан и полностью признал вину, заявив в суде, что смерть бывшей жены стала для него «большим горем».
Помимо назначения тюремного срока, суд обязал его выплатить пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Из них три миллиона — своему сыну, который стал свидетелем убийства, и два миллиона — матери погибшей.
