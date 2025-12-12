Обнаружены останки морского ящера-мозазавра

«Изотопный анализ зубов этого мозазавра указывает, что он обитал в пресноводной речной среде и предположительно питался останками динозавров, которые периодически оказывались в этой реке. Когда мы изучили еще два набора зубов мозазавров, найденных рядом с этой находкой, мы также обнаружили схожие изотопные сигнатуры. Это говорит о том, что мозазавры освоили пресноводные среды за несколько миллионов лет до вымирания», — заявила палеонтолог из Университета Упсалы (Швеция) Мелания Дюринг, чьи слова приводит пресс-служба вуза.