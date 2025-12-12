Ричмонд
В мэрии назвали дату выпуска на линию новых троллейбусов

Транспорт уже стоит в депо.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде новые троллейбусы «Синара» начнут заменять старый подвижной состав на маршрутах № 1 и 7 с 22 декабря. Об этом «Клопс» сообщили в администрации города.

В ноябре на предприятие «Калининград-ГорТранс» поступили 20 единиц. Сейчас транспорт ставят на учёт, оформляют в ГАИ.

«Рогатые» будут выходить на линию постепенно и появятся там, где раньше новые «Синары» не работали. Их увидят жители улиц Горького, Ленпроспекта и других.

Эти троллейбусы незначительно, но отличаются от первой партии. Что будут делать со старым электротранспортом, одну из единиц которого отремонтировали в этом году, пока неизвестно.