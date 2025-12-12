В Омске ищут главного энергетика на зарплату в 200 тысяч рублей

В Омске, в декабре, больше всего готовы платить будущему главному энергетику. Как сообщил сервис SuperJob, кандидату на эту вакансию предлагают зарплату от 170 до 200 тысяч рублей.
Второе место занимает вакансия водителя категории «Е» в крупнейшей розничной сети: будущему сотруднику обещают оплату от 160 тысяч рублей, бонусы, компенсацию проезда до места работы для иногородних сотрудников. На третьем месте по уровню предлагаемого вознаграждения стала вакансия врача-невролога: кандидату предлагают оплату в размере 90 тысяч рублей в месяц.
Также в рейтинг вошла вакансия менеджера по продажам логистических услуг. Работодатель — транспортная компания. Сотруднику готовы платить от 85 тысяч рублей в месяц. И замыкает рейтинг самых высоких омских зарплат вакансия закройщика на мебельной фабрике: ему обещают зарплату от 70 до 110 тысяч рублей.