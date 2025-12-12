Маршрут автобуса № 47 могут продлить в Нижнем Новгороде

Маршрут автобуса № 47 планируют продлить в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.
Согласно информации, министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области рассматривает вопрос продления автобусного маршрута № 47 до конца улицы Академической. Это станет возможным после обустройства остановочных пунктов в районе дома № 17.
На данный момент конечная остановка расположена у дома № 9 на улице Академической. Застройщик ООО «СЗ Мой дом Каменки» готов оборудовать новую остановку необходимой инфраструктурой.
