К прямой линии с Путиным поступило более 1 млн обращений

В 2024 году в штаб Народного фронта поступило чуть более 2 млн 500 тыс. обращений к президенту РФ в различных форматах. Россияне позвонили в колл-центр около 1 млн 200 тыс. раз, более 500 тыс. человек предпочли обратиться к главе государства через СМС и ММС. Остальные обращения традиционно были приняты через мобильное приложение «Москва — Путину», одноименный сайт, а также с помощью социальных сетей.