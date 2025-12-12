В Беларуси на аукцион попал целый городок, где снимали фильм «Государственная граница»

В частности, на торги выставили почти целый городок, который расположен в Крупках. Именно в этом месте проходили съемки фильма «Государственная граница». В лот включены 13 зданий: бывшие промышленные и административные объекты военного городка. Речь идет про клуб, баню «на камнях», штаб, госпиталь и так далее. Кроме того, место богато ягодами и грибами. Примерно в двух минутах ходьбы расположена река.