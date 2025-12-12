В Беларуси на аукцион попал целый городок, где снимали фильм «Государственная граница»

В Беларуси городок, где снимали фильм «Государственная граница», попал на торги. Подробности пишет портал МЛЫН.BY.
В частности, на торги выставили почти целый городок, который расположен в Крупках. Именно в этом месте проходили съемки фильма «Государственная граница». В лот включены 13 зданий: бывшие промышленные и административные объекты военного городка. Речь идет про клуб, баню «на камнях», штаб, госпиталь и так далее. Кроме того, место богато ягодами и грибами. Примерно в двух минутах ходьбы расположена река.
Начальная стоимость составляет 314 305,35 рубля. Торги состоятся 22 декабря. Однако заявку на участие необходимо успеть подать до 18 декабря.
Ранее проданный почти за миллион долларов лагерь под Минском снова попал на торги.
Тем временем мы узнали, что известно про гонконгский грипп, которым болеют в соседних с Беларусью России и в Европе, и ждут ли его в Беларуси.
А еще мы собрали, что произошло после того, как Игорь из Витебска, который просто шел домой, выложил свой пост, набравший 3,3 миллиона просмотров: «Не думал, что так “выстрелит”.